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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين مطر تمزج بين الأناقة والجمال بهذه الإطلالة

مادلين مطر
مادلين مطر

خطفت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، أنظار جمهورها فى أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت النجمة مادلين مطر بإطلالة مثيرة، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، مما نال إعجاب متابعيها.

آخر أعمال مادلين مطر

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

مشوار مادلين مطر الفني

المطربة اللبنانية مادلين مطر، اليوم بعيد ميلادها حيث ولدت في بيروت لأسرة مسيحية الديانة، درست الغناء الشرقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان واستمع إلى صوتها الفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأُعجب بصوتها واصطحبها معه إلى لندن للأشتراك معه في إحدى الحفلات الخيرية للجالية اللبنانية في لندن وحققت نجاحا كبيرًا في هذه الحفلة وأشادت بها الصحف مما شجعها على احتراف الغناء.

سجلت لها إحدى شركات الكاسيت أغنية (لو يوصفوك) ضمن البوم غنائي كوكتيل لعدة مطربين وحققت لها هذه الأغنية شهرة واسعة ثم توالت اعمالها الغنائية الناجحة بعد ذلك، ثم عدة ألبومات غنائية مع كليبات مصورة زادت نجاحها وانتشارها الفني في العالم العربي.

 

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