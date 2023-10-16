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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية بكلية آداب عين شمس .. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، موعد غلق باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي 2023/2024.

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غلق باب تسجيل المقررات الدراسية

آخر موعد لغلق باب تسجيل المقررات الدراسية
أشارت كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن اخر موعد لغلق باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول يوم الاثنين الموافق 16 اكتوبر 2023.

أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الدفع يكون من خلال موقع UMS عن طريق فوري فقط.

كان قد نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب واتحاد طلاب جامعة عين شمس ، وبمشاركة كورال أون احد كورالات جامعة عين شمس المتميزة رحلة ترفيهية لقرية الزهور للقوات المسلحة بالعين السخنه وذلك في اطار اهتمام الجامعة بتقديم أنشطة متميزه للطلاب المتميزين،و تعريف طلابها بالمعالم السياحية والهوية المصرية ومعرفة أجمل شواطئ العالم فى مختلف المحافظات لزيارة "كنوز مصر" السياحية الساحلية.

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