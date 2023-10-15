بعد تحذيرات العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب تركيا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الأحد، إن زلزالا قويا ضرب مدينة دوزجي شمال غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيل الزلزال عند الساعة 19:57 بالتوقيت المحلي في منطقة جولجاك.

ولفتت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلي أن الزلزال وقع على عمق 5.39 كيلومتر.

وفي وقت سابق، حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع زلازل في الشرق الأوسط وتركيا بعد وقوع زلزال عنيف في أفغانستان.

وقال هوجربيتس على الصفحة الرسمية لهيئة المسح الهندسي للنظام الشمسي ”SSGEOS”، وهي منظمة أسسها للتنبؤ بالزلازل: “من الممكن حدوث هزات ارتدادية أقوى في أفغانستان أو بالقرب منها. يجب أن تكون تركيا والشرق الأوسط وربما رومانيا أكثر قلقا”.

وقال هوجربيتس عن تركيا: “هذا التقلب الذي يشير إلى تركيا ليس مقنعا كما كان في فبراير. لذا فإن هذا أقرب إلى تحذير طارئ. وآمل ألا يحدث الكثير”.