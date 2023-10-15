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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف إكرامي داعما فلسطين: تكلم قبل أن يتحول المجرم إلى ضحية

شريف اكرامي
شريف اكرامي

وجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز رسالة قوية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.

وكتب نجم الأهلي السابق اليوم الأحد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الرصاصة قد تقتل إنسانا لكن لن تقتل عقيدة ولن تدمر هوية ولن تنصر قضية.. سلاح السوشيال ميديا المُستخدم في غزو عقولنا وتدمير ثقافتنا والسيطرة على أجيالنا منذ سنوات.. حان الوقت أن نغزوهم به ولو لمرة واحدة".

وأضاف إكرامي: "تكلم قبل أن يتحول الباطل إلى حق والمجرم إلى ضحية والمدافع عن وطنه إلى إرهابي.. إن لم تكن الكلمة الآن أقوي من الرصاصة.. فلماذا إذن مُسحت الصفحات وأغُلقت الحسابات وحُجبت المنشورات..؟

واختتم حارس مرمى بيراميدز رسالته قائلًا: "لو مشاهدة الواقع مؤلمة فما بالك بمن يعيشه.. أؤمن أن الميت ليس من انتهت حياته وانقطعت انفاسه.. الميت هو من يعيش بلا صوت بلا هدف وبلا رسالة.. كلنا فلسطين".

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

 

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