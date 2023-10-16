منها نظام التبريد والزيت.. أسباب إضاءة علامة فحص المحرك بلوحة العدادات

إضاءة لمبة محرك السيارة المتواجدة باللوحة العدادات مهمتها تحذير السائق من وجود عطل بالمحرك ، بالإضافة الي إن السيارات الحديثة تحتوي علي أجهزة كمبيوتر من شأنها تحديد العطل المتواجد بالمحرك .

أسباب إضاءة علامة فحص المحرك بلوحة العدادات

يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسباب إضاءة علامة فحص المحرك باللوحة العدادات :



1- غطاء خزان الوقود :

غطاء خزان الوقود

عند تزويد السيارة بالوقود يمكن التغافل عن غلق الخزان بأحكام، بالتالي تضئ لمبة محرك السيارة .

2- حساسات الأكسجين :

حساسات الأكسجين

حساسات الأكسجين هي المسئولة عن تحديد مشاكل العادم ، بالتالي فأنه يصدر تحذيرات من خلال لمبة المحرك اذا كان هناك مشاكل في انبعاثات السيارة .

3- البوجيهات :

البوجيهات

اذا كان هناك مشكلة بالبوجيهات في هذه الحالة يتم إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات .

4- شمعة الاشتعال :

شمعة الاشتعال

عند وجود عطل بشمعة الاشتعال أو نظام الاشتعال يتسبب ذلك في إضاءة لمبة فحص المحرك باللوحة العدادات .

5- وجود عطل بناقل الحركة :

وجود عطل بناقل الحركة

اذا كان هناك مشكلة بناقل الحكرة في هذه الحالة يتم إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات ، وذلك يحدث نتيجة عدم تغير الزيت باستمرار .

6- نظام التبريد بالسيارة :

نظام التبريد بالسيارة

نظام التبريد اذا لم يكن يعمل بشكل سليم فذلك يؤدي الي إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات .

7- سهولة وصول الوقود للمحرك :

سهولة عمل الوقود

الوقود يجب أن يصل للمحرك بسهولة وبكميات منتظمة ويجب أن يكون نظيف ولا يحتوي علي شواء ، ولكن اذا حدث عكس ذلك يتسبب في إضاءة لمبة محرك السيارة باللوحة العدادات .

8- زيت المحرك :

زيت المحرك

زيت المحرك اذا كان ملوث يؤدي الي حدوث مشاكل في المحرك ويضعف من قوته وإداءة ، وبالتالي يحدث أعطال بالمحرك ويتم إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات .