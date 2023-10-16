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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها نظام التبريد والزيت.. أسباب إضاءة علامة فحص المحرك بلوحة العدادات

أسباب إضاءة علامة
أسباب إضاءة علامة فحص المحرك بلوحة العدادات

إضاءة لمبة محرك السيارة المتواجدة باللوحة العدادات مهمتها تحذير السائق  من وجود عطل بالمحرك ، بالإضافة الي إن السيارات الحديثة تحتوي علي أجهزة كمبيوتر من شأنها تحديد العطل المتواجد بالمحرك .

 أسباب إضاءة علامة فحص المحرك بلوحة العدادات

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسباب إضاءة علامة فحص المحرك باللوحة العدادات :


1- غطاء خزان الوقود :

غطاء خزان الوقود

عند تزويد السيارة بالوقود يمكن التغافل عن غلق الخزان بأحكام، بالتالي تضئ لمبة محرك السيارة .

2- حساسات الأكسجين :

حساسات الأكسجين 

حساسات الأكسجين هي المسئولة عن تحديد مشاكل العادم ، بالتالي فأنه يصدر تحذيرات من خلال لمبة المحرك اذا كان هناك مشاكل في انبعاثات السيارة .

3- البوجيهات :

 البوجيهات

اذا كان هناك مشكلة بالبوجيهات في هذه الحالة يتم إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات .

4- شمعة الاشتعال :

شمعة الاشتعال

عند وجود عطل بشمعة الاشتعال أو نظام الاشتعال يتسبب ذلك في إضاءة لمبة فحص المحرك باللوحة العدادات .

5- وجود عطل بناقل الحركة :

وجود عطل بناقل الحركة 

اذا كان هناك مشكلة بناقل الحكرة في هذه الحالة يتم إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات ، وذلك يحدث نتيجة عدم تغير الزيت باستمرار .

6- نظام التبريد بالسيارة  :

 نظام التبريد بالسيارة  

نظام التبريد اذا لم يكن يعمل بشكل سليم فذلك يؤدي الي إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات .

7-  سهولة وصول الوقود للمحرك :

 سهولة عمل الوقود 

الوقود يجب أن يصل للمحرك بسهولة وبكميات منتظمة ويجب أن يكون نظيف ولا يحتوي علي شواء ، ولكن اذا حدث عكس ذلك يتسبب في إضاءة لمبة محرك السيارة باللوحة العدادات .

8- زيت المحرك :

زيت المحرك

زيت المحرك اذا كان ملوث يؤدي الي حدوث مشاكل في المحرك ويضعف من قوته وإداءة ، وبالتالي يحدث أعطال بالمحرك ويتم إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات .

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