منها نظام التبريد والزيت.. أسباب إضاءة علامة فحص المحرك بلوحة العدادات

إضاءة لمبة محرك السيارة المتواجدة باللوحة العدادات مهمتها تحذير السائق من وجود عطل بالمحرك ، بالإضافة الي إن السيارات الحديثة تحتوي علي أجهزة كمبيوتر من شأنها تحديد العطل المتواجد بالمحرك .
يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسباب إضاءة علامة فحص المحرك باللوحة العدادات :
1- غطاء خزان الوقود :
عند تزويد السيارة بالوقود يمكن التغافل عن غلق الخزان بأحكام، بالتالي تضئ لمبة محرك السيارة .
2- حساسات الأكسجين :
حساسات الأكسجين هي المسئولة عن تحديد مشاكل العادم ، بالتالي فأنه يصدر تحذيرات من خلال لمبة المحرك اذا كان هناك مشاكل في انبعاثات السيارة .
3- البوجيهات :
اذا كان هناك مشكلة بالبوجيهات في هذه الحالة يتم إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات .
4- شمعة الاشتعال :
عند وجود عطل بشمعة الاشتعال أو نظام الاشتعال يتسبب ذلك في إضاءة لمبة فحص المحرك باللوحة العدادات .
5- وجود عطل بناقل الحركة :
اذا كان هناك مشكلة بناقل الحكرة في هذه الحالة يتم إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات ، وذلك يحدث نتيجة عدم تغير الزيت باستمرار .
6- نظام التبريد بالسيارة :
نظام التبريد اذا لم يكن يعمل بشكل سليم فذلك يؤدي الي إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات .
7- سهولة وصول الوقود للمحرك :
الوقود يجب أن يصل للمحرك بسهولة وبكميات منتظمة ويجب أن يكون نظيف ولا يحتوي علي شواء ، ولكن اذا حدث عكس ذلك يتسبب في إضاءة لمبة محرك السيارة باللوحة العدادات .
8- زيت المحرك :
زيت المحرك اذا كان ملوث يؤدي الي حدوث مشاكل في المحرك ويضعف من قوته وإداءة ، وبالتالي يحدث أعطال بالمحرك ويتم إضاءة لمبة أعطال المحرك باللوحة العدادات .