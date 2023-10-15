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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان رسمي من القائمة الموحدة بشأن استبعاد "المندوه" من انتخابات الزمالك

صدى البلد

أصدرت القائمة الموحدة لخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة برئاسة حسين لبيب عقب قرار محكمة القضاء الإداري باستبعاد الدكتور حسام المندوه المرشح  للانتخابات على منصب أمين الصندوق من قائمة المرشحين للانتخابات.

جاء نص البيان كالتالي "السادة جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب تابعت القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من أحكام قضائية تخص العملية الانتخابية، وفي هذا السياق نؤكد ما يلي:

١. لدينا التزام حازم وحقيقي بالاحترام المطلق لأحكام القضاء وعدم تناول مضمونها أو التعليق عليها إلا في حدود القانون.

٢. كان ولا يزال لدينا ثقة مطلقة في سلامة الموقف القانوني لجميع مرشحي القائمة وهو ما أكده الأغلب الأعم من تلك الأحكام، والتي أكدت كذب وبهتان كل ما حاول البعض الترويج له من مغالطات.

٣. الحكم الصادر بشأن الدكتور حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق، هو حكم غير نهائي وصدر في الشق المستعجل من الدعوى ولم يتم الفصل في الشق الموضوعي وجارٍ اتخاذ إجراءات الطعن عليه وطلب إيقاف تنفيذه وفقا للقانون.

٤. تؤكد القائمة دعمها التام للأستاذ الدكتور حسام المندوه باعتباره مرشحها الوحيد على منصب أمين الصندوق وندعو الجميع لتحري الدقة وعدم الانسياق مع أي إشاعات أو أخبار كاذبة في هذا السياق.

أخيرًا 
نتطلع إلى التفاف محبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية ودعم القائمة الموحدة لتحقيق الأمل 
وليبقى الزمالك أولا.

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