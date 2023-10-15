قصواء الخلالي: القضية الفلسطينية أولوية تاريخية وشعبية ورئاسية لمصر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدور المصري ليس مؤثراً فقط على المستوى العربي ولكن أيضا على المستويين الإقليمي والعالمي، وعلى جانب آخر تعد القضية الفلسطينية أولوية تاريخية وشعبية وجماهيرية ورئاسية بالنسبة لمصر، وهذا ما نشاهده من أخبار على مدى الأيام السابقة.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن مصر تدعو لاستضافة قمة إقليمية دولية لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، بالتالي الأمر ليس مرتبطاً فقط بمصر أو إقليميا فقط ولكن مرتبطاً بإرادة وريادة وقدرة مصرية على لم الشمل العالمي لدعم القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مصر لن تمرر أجانب من معبر رفح حتى تمر المساعدات الإنسانية وصولا للشعب الفلسطيني الشقيق، كما أكدت مصر على رفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، لأن هناك محاولة لقتل وتصفية القضية.

ولفتت أن وجهة النظر الغربية ممثلة على شاشات الإعلام العالمي وهو شيء مغزى ومخذل التعامل الإنساني والإعلامي والصحفي مع القضية الفلسطينية، لكن دور مصر لا مزايدة عليه.