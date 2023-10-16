أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

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صدى البلد

وجدت النساء اللاتي حرمن من الإنجاب طريقة للحب والعناية بمجموعة صغيرة من الفرح، وذلك من خلال دمية طفل نابضة بالحياة يمكن أن تكلف أكثر من 20 ألف دولار.

هذه الإبداعات، التي تسمى دمى Reborn، تم رسمها يدويًا بتفاصيل مثل النمش والخدود الوردية وتعبيرات الوجه المحددة وملمس الجلد وحتى الوحمات.

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ويمكن للنساء اختيار ميزات إضافية، مثل إآلات التنفس التي تعمل بالبطارية، أو الشعر البشري أو الرائحة التي تمزج بين مسحوق الأطفال ومنظفات غسيل ملابس الأطفال الرضع.


أعطت النساء هذه الدمى أسماء وشخصيات، وألبستها أحدث موضة، في حين أن الغرباء قد يشعرون بالحيرة من هذه المجموعة الفريدة، إلا أن  هناك مجتمعًا متزايدًا من النساء قد تبنوا هؤلاء الأطفال الذين يبدون بمظهر حقيقي تقريبًا ويزعمون أن الإضافة الجديدة للعائلة قد حسنت حياتهم.

كان العلاج بالدمى موجودًا منذ فترة طويلة لعلاج المرضى الذين يعانون من الخرف أو مرض الزهايمر، على الرغم من أنه مثير للجدل بعض الشيء، يبدو أن العلاج يحظى بدعم العديد من المتخصصين في الصحة العقلية.

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قالت المحللة النفسية بيثاني مارشال لموقع Today.com إن العديد من جامعي Reborn يستخدمون الدمى للتعامل مع الحزن أو الإجهاض أو أنواع الخسارة الأخرى.

وأضافت:"بالنسبة لبعض النساء، تسمح لهن دمى الأمومة بالتحكم في المتغيرات في العلاقة مقابل الاستجابة لاحتياجات الطفل الفعلي وتعزيز نموه ونموه".

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