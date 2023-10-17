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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار Iphone 14 Pro في سلطنة عمان

iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro

لازال جوال iPhone 14 Pro الرائد بين الإصدارات الرائدة من آيفون، ينافس بكل قوة بفضل حجمه وعتاده القوى الذى يجعله خياراً رابحاً.

وصل سعر جوال iPhone 14 Pro سعة 128 جيجابايت مقابل 380 ريال عماني، وسعة 256 جيجابايت مقابل 425 ريالاً، وسعة 512 جيجابايت مقابل 494 ريالاً، سعة 1 تيرابايت سعره 527 ريالاً.

يأتي جوال iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها،بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول في المسبح.

يعمل جوال iPhone 14 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

iPhone 14 Pro

أما تجهيز الكاميرا يقدم جوال iPhone 14 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتى 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتى 60 frame في الثانية.

يمتلك جوال iPhone 14 Pro بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3200 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك الحصول على جوال iPhone 14 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.

آيفون iPhone iPhone 14 Pro Apple جوال

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