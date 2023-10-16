ماذا يحدث لطفلك عند تناول كبدة الدجاج؟

يعد كبد الدجاج وجبة مفيدة للأطفال الرضع الذين بلغوا الثمانية أشهر، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات كفيتامينB12 و B6 وB2 و B1 و A و K والمعادن الأساسية لنمو الخلايا بشكل سليم كالحديد والنحاس.



لذا قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد كبدة الدجاج للأطفال.

من فوائد الكبد للرضيع، إمداده ببروتين جيد، وتعويض نقص الفيتامينات لاسيما فيتامين A المهم في مرحلة النمو، بالإضافة إلى الحديد الكافي لتكوين هيموجلوبين الدم وميوجلوبين العضلات، وتنشيط أداء الجهاز المناعي للرضيع ووقايته من العدوى الفيروسية والأمراض الموسمية، والحفاظ على سلامة عظام الرضيع وتزويدها بالقوة والصلابة، وتعزيز نموها وتحسين القدرة على الإبصار، وتقوية عضلة العين والتقليل من التجمع المائي بها، وحماية الغدة الدرقية للرضيع من الالتهابات والتضخم، بالإضافة إلي تقوية ذاكرة الرضيع وزيادة قدرته على التركيز والفهم والإدراك.

ويفضل أن تقدم وجبة الكبدة مرتين على الأقل أسبوعيا على ألا تتعدى كمية الوجبة الواحدة 30 جراما، أو كبدة دجاجة واحدة، ويفضل شرب مرقة سلق الكبدة بمقدار مناسب.