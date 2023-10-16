خطأ تقني أم فلسطين.. روتانا تحذف برومو أغنية بوسي بحبك أنا بشكل مفاجئ

تراجعت شركة روتانا عن طرح أغنية بوسي الجديد بحبك أنا، والتى من المفترض أن تقوم بطرحها خلال أيام قليلة من الآن.



وبعد نشر روتانا مقطع من الأغنية على صفحتها الرسمية تمهيدا لطرحها قامت بحذف البرمو بشكل مفاجىء وهو ما جعل الكثيرين يتسائل عن السبب وراء هذا الحذف هل هناك مشكلة تقنية فى الفيديو أم أنهم قررا عدم طرح الأغنية بسبب الأحداث الجارية فى فلسطين.



أغنية بحبك أنا من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ،وكان من المفترض طرحها على اليوتيوب خلال أيام قليلة من الآن إلا أن الشركة فاجئت الجميع وقامت بحذف برومو الأغنية.



بوسي تشارك فى احتفالات نصر أكتوبر

وشاركت الفنانة بوسي فى احتفالية نصر أكتوبر التى أقيمت بالكوربة وأحياها عدد كبير من المطربين وعلى راسهم رامي صبري ومحمود الليثي ومصطفى حجاج ومحمد نور وغيرهم من المطربين

بوسي ونجاح أغنية مش شايفينهم

وكان أخر أعمال بوسي الغنائية أغنية بعنوان مش شايفينهم قدمتها مع دبل كوكش وحسن الشافعي وحققت نجاحا على مواقع التواصل الاجتماعي.





بوسي وحفلات السعودية

وكانت بوسي تتواجد فى السعودية الأسبوع الماضي لإحياء حفل غنائى هناك، وقدمت بوسي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى اغنيتها الأخيرة مش شايفينهم.

