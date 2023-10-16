أكسيوس: الرئيس الأمريكي يدرس زيارة مصر وإسرائيل خلال أيام

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن هناك مشاورات بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل بشأن الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب، والتي من المفترض أن تكون في هذا الأسبوع.

وقال المسؤوليون الإسرائيليون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا جو بايدن لزيارة إسرائيل خلال اتصالهما الهاتفي يوم السبت.

وعلى الجانب الآخر، قال المسؤول الأمريكي لأكسيوس، إن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية قيام بايدن بزيارة للشرق الأوسط في الوقت الحالي، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

كما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض، أدريان واتسون، لأكسيوس: "ليس لدينا سفر جديد للإعلان عنه".

وستأتي زيارة بايدن إلى الاحتلال الإسرائيلي بمثابة إظهار الدعم له وسط الحرب مع حماس، كما أنه ستكون رسالة إلى إيران وحزب الله بعدم الانضمام إلى القتال.

وفي وقت سابق، أعرب بايدن عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وسط القصف الإسرائيلي العنيف والحصار الكامل على القطاع.

ونتيجة للضغوط الأمريكية على الاحتلال الإسرائيلي، استأنفت إسرائيل يوم الأحد، إمداد جنوب قطاع غزة بالمياه.

وعلى جانب آخر، أفاد موقع أكسيوس أيضا نقلا عن مصدر مصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظم مؤتمراً دولياً حول الحرب في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقد تمت دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة فيه.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن رد الاحتلال الإسرائيلي على هجوم حماس تحول من الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

كما قال إن عدم وجود أي أفق سياسي للفلسطينيين أدى إلى "انفجار الغضب"، لافتا إلى أن الأزمة الحالية خطيرة للغاية ويمكن أن تكون لها عواقب على المنطقة بأكملها.