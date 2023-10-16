بسبب هجوم المقاومة.. الولايات المتحدة تعلن حصيلة مرعبة لقتلاها في إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن حصيلة القتلى من المواطنين الأمريكيين في الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت 30 قتيلا و13 مفقودا منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أنها ستقوم بإجلاء موظفي سفارتها بـ القدس المحتلة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكرت الوزارة الأمريكية، أنها سمحت بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم المؤهلين من السفارة في القدس المحتلة ومكتب فرع الولايات المتحدة في تل أبيب.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.