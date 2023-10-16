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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد منى زكي ومحمد ثروت.. تعرف على قائمة النجوم أصحاب حملات التبرع لفلسطين

نجوم يتبروعون للشعب
نجوم يتبروعون للشعب الفلسطيني

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مساندة ودعم الشعب الفلسطيني فى ظل الأزمة التى يواجهها هذه الفترة والاعتداءات التى يتعرضون لها من قبل الجيش الإسرائيلي، وذلك من خلال التبرع لهم ودعوة الجمهوره للمساهمة فى هذا التبرع وكان أخرهم الفنان منى زكي ومحمد ثروت.

 

حملة منى زكي 

وكانت منى زكي أعلنت مساء أمس دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ولأطفال فلسطين مناشدة جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين.

منشرت منى زكي فيديو لها تناشد فيه جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين من خلال مؤسسة اليونيسيف، والتى تمثلها منى فى الشرق الأوسط.

 

 محمد ثروت 

وأيضا من الفنانين الذى أعلنوا دعمهم الكامل لأهل فلسطين الفنان محمد ثروت الذى نشر فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وأكد فيه دعمه الكامل لفلسطين.

ودعا ثروت من خلال هذا الفيديو جمهوره بالتبرع لأهل فلسطين من خلال الحسابات البنكية وقام ثروت بنشرها على صفحته تسهيلا على الجمهور.

 

أنغام تطالب جمهورها بالتبرع لفلسطين.

 

كما دعت المطربة أنغام جمهورها على صفحتها الرسمية بضرورة التبرع لأهل غزة وقامت أنغام بنشر صورة لفلسطين وعلقت عليها قائلة: في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة. لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين.
 

وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم.

 

حمزة نمرة يناشد جمهوره

وأيضا من النجوم الذين حرصوا على دعوة جمهورهم بالتبرع إلى الشعب الفلسطيني المطرب حمزة نمرة، والذى قام بنشر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام ودعا فيه جمهوره بالتبرع إلى الشعب الفلسطيني من خلال بنك الطعام والهلال الأحمر.

وأكد حمزة نمرة موجها حديثه إلى جمهوره، أن أهل فلسطين بيعانوا خلال هذه الفترة ولابد من مساعدتهم بتوفير الطعام والدواء وذلك من خلال التبرع للمؤسسات الإغاثية المصرية.

 

حملة لأحمد فهمي 

ومن ناحيته كتب الفنان أحمد فهمي، رسالة دعم للشعب الفلسطيني، وروج لحملة تبرع لهم بالدم وكتب عبر حسابه بموقع الصور الشهير انستجرام: "أقل حاجة نقدر نعملها إننا ندعم اخواتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع للهلال الأحمر المصري اللي بيوصل المساعدات لإخواننا هناك على رقم الحساب المكتوب تحت.. يا رب ثبتهم يا رب".

 

حمادة هلال

وأيضا من النجوم الذين دعوا جمهورهم بالتبرع لأهل فلسطين الفنان حمادة هلال والذى كتب على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: نداء إلي كل المصريين، أغيثوا غزة المحاصرة، تبرع الأن لنجدة أهالينا في غزة، الوقت محدود جدا، فبادر بزكاتك وصدقاتك وتبرعاتك، دخول التبرعات يتم بتنسيق تام مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدولة المصرية، التبرع من خلال حساب بنك الطعام المصري".

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