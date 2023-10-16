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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج لتنمية المهارات الكشفية بسيناء

برنامج كشفي لتنمية
برنامج كشفي لتنمية المهارات بسيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ،  البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في المراكز على المستوى المحلي خلال الفترة من 15أكنوبر 2023 حتي 15يناير 2024م.، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإدارة تنمية النشء وايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين .

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن  التدريب يتم  في مراكز  الشباب بالمدن  من خلال القادة الكشفين لـ 200 طليع وطليعة لكل مركز  شباب بمدن المحافظة. 

الحركة الكشفية:

    حيث  نفذ مركز شباب مدينة العريش  التدريب على الوعد والقانون وتعريف الحركة الكشفية،  تدريب القائد عبد اللطيف صوان والقائد محمود حجاب.

كما نفذ مركز شباب ضاحية السلام  بالعريش البرنامج للشباب،  على الوعد والقانون والشعار ، وبعض الصيحات الكشفية ، تدريب القائد خالد شوقي والقائدة هدي علوي.، تحت إشراف ومتابعة بشري احمد محمد مسؤول النشاط الكشفي في الإدارة.
 

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