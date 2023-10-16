شاهد| كسوف الشمس.. "حلقة النار" تحبس أنفاس سكان كولومبيا

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، كسوف الشمس.. "حلقة النار" تحبس أنفاس سكان كولومبيا.

ووفقا للتقرير، تمكن الملايين من سكان أميركا الشمالية والجنوبية من مراقبة كسوف حلقي، غطى خلاله القمر الشمس لبضع دقائق، وكشف عن "حلقة النار".

