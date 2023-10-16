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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تعلن جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول.. صور

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأت كليات جامعة عين شمس، الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 – 2024.

وفي هذا السياق، أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس جدول الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 – 2024، للأقسام المختلفة.

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وأوضحت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، تفاصيل بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مؤكدة أن كافة الجهود تم توظيفها لتجديد وتطوير الكلية وعمل الصيانة الكاملة والتجهيز الشامل للمدرجات وقاعات الدراسة.

كما تم إعداد الجداول الدراسية بشكل جيد ومتوازن، وذلك لإعلانها للطلاب قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف عبر وسائل التواصل المختلفة، والانتهاء من كافه الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة، كما وجهت الدكتورة حنان كامل بضرورة تذليل كافه العقبات، وتوفير الدعم في سبيل حسن سير العملية التعليمية وتقديم سبل الراحة والرعاية للطلاب.

أكد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب، من خلال كرنفال متنوع الفقرات، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بالأعراف الجامعية والحضور إلى قاعات المحاضرات قبل الموعد بوقت مناسب، وكذلك الالتزام بالأخلاق والمثل العليا في التواصل بينهم وبين جميع أفراد العملية التعليمية، وأشار إلى أنه من المقرر عمل لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بقواعد الإرشاد الأكاديمي في الأقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

ونظم طلاب الدفعة 73 بقسم تاريخ بكلية الآداب في جامعة عين شمس، ممرًا شرفيًا لزميلهم بشار يوسف، تعبيرا عن حبهم وامتنانهم لجهوده المستمرة على مدار 4 سنوات في مساعدة ودعم زملائه بالقسم.

جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول15
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول15
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول14
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول14
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول13
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول13
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول12
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول12
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول11
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول11
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول10
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول10
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول9
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول9
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول8
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول8
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول7
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول7
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول6
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول6
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول5
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول5
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول4
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول4
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول3
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول3
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول2
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول2
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول1
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول1
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول
جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول
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