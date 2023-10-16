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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عن طريق البحر.. إجلاء ألفي مواطن أمريكي من حيفا إلى قبرص

ميناء ليماسول بقبرص
ميناء ليماسول بقبرص

تنظم السفارة الأمريكية في نيقوسيا، اليوم الاثنين، بالتعاون مع قبرص مرورًا آمنًا لأكثر من ألفي مواطن أمريكي من حيفا إلى ميناء ليماسول.

وحسب صحيفة “قبرص ميل”، تم الإعلان عن خيار الإخلاء عن طريق البحر أمس الأحد من قبل السفارة الأمريكية.

وقدم المنشور روابط معلومات للمواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل بهذه الطريقة. 

ومن المتوقع أن تغادر العبارة بعد الساعة 9 صباحًا بقليل وستستغرق الرحلة من 10 إلى 12 ساعة.

وشجعت سفارة الولايات المتحدة في نيقوسيا المواطنين الأمريكيين على إجراء حجوزاتهم الخاصة للسفر من مطاري لارنكا أو بافوس في قبرص.

وفي الوقت نفسه، أثنت السفارة المواطنين الأمريكيين الفارين عن القيام بترتيبات السفر عبر الشمال.

وجاء في المنشور: "تنصح سفارة الولايات المتحدة بشدة بعدم تقديم أي خيارات للإقامة أو السفر قد تقدمها مواقع الويب في الجزء الشمالي من الجزيرة (مثل مطار إركان)"، في إشارة إلى المطار غير القانوني في تيمبو المحتلة.

وأضافت: “لا يمكن للسفارة الأمريكية أن تدعم أي وصول أو تحركات في المنطقة الواقعة شمال المنطقة العازلة”.

ومن المتوقع أن ترسو السفينة، التي كان من المقرر أن تصل إلى قبرص مساء الأحد، في ليماسول وعلى متنها أكثر من 2000 راكب في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وسيكون على متنها بشكل أساسي مواطنون أمريكيون يفرون من الوضع الخطير المتزايد في إسرائيل وغزة.

وشكرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، في منشور لها على المنصة X، قبرص على دعمها.

وكتبت: “ممتنة لرئيس جمهورية قبرص للدعم الذي أظهرته حكومته للمواطنين الأمريكيين الذين يعبرون قبرص في أعقاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

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