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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أعلن وكيل المجلس، المستشار بهاء أبو شقة، تلقي إخطارات من 5 أحزاب سياسية، برؤساء الهيئات البرلمانية لها في المجلس، وجاءت على النحو التالي:

السيد عبد العال رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ.

عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.

إيهاب وهبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ.

ياسر الهضيبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

سامح السادات رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ.

وجرت الانتخابات اليوم في 14 لجنة نوعية بالمجلس، حيث  دعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، خلال ترأُسه الجلسة العامة اليوم لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وفق اللائحة الداخلية.

وتنص المادة "39" من اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

وتنص المادة "40" يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

ونصت المادة "41" على أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المستشار بهاء أبو شقة السيد عبد العال عمر المختار صميدة

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