وصول 9 طائرات تحمل مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء ، 9 طائرات تنقل مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.. حيث وصل إلى مطار العريش الدولي ،اليوم الإثنين ،طائرة مساعدات إنسانية ،لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

32 طن

وتعد الطائرة هي التاسعة، حيث سبقها وصول طائرات أردنية وتركية تونسية وإماراتيه ومن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحمل علي متنها كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية تقدر ب 32 طن معظمها أدوية طبية.

وتولى متطوعو الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بإفراغ محتوياتها تمهيداً لنقلها إلي مخازن استاد العريش ،لحين إدخالها إلي قطاع غزة.

وتعد مصر من أول الدول التي دعمت قطاع غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية ،حيث سلم للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء نظيره الفلسطيني 2 طن من المساعدات الإنسانية والاغاثية.