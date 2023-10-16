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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المكرونة بالصويا صوص والفراخ

صدى البلد

اذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة مختلفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل المكرونة بالصوص البني والفراخ.

 

المقادير:
نصف كيلو صدور فراخ مقطع

نصف كيلو مكرونة شرائط أو فرن

ربع كوب صويا صوص

ملعقة كبيرة صلصة

1فلفل رومي

1فلفل احمر

1فلفل أصفر

2ملعقة كبيرة مستردة

ببريكا

حبهان مطحون

ملح

فلفل اسود

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون

عصير ليمونة

طريقة عمل المكرونة بالصوص البني والفراخ:

تسلق المكرونة و تترك جانبا ونحتفظ بكوب من ماء سلق المكرونة في البداية

تتبل الفراخ بالمستردة و الليمون و الملح و الفلفل الأسود و الببريكا والزيت و حبهان مطحون و صويا صوص ملعقتين فقط والباقي يترك مع إضافة المكرونة

ثم يفضل  أن تترك الفراخ في التتبيلة ساعتين

ثم ترفع على النار مع زيت وتشوح جيدا حتي يتغير لونها

يضاف الفلفل المقطع و يقلب جيدا ثم

يضاف الصلصة وتقلب

ثم يضاف ربع كوب ماء و يترك الخليط يغلي جيدا

ثم يضاف كوب ماء سلق المكرونة و يترك حتي يتجانس

يوضع باقي الصويا صوص ويقلب

توضع المكرونة و يقلب حتي تسخن وتتشرب من الصوص و تقدم مع أوراق البقدونس 

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