شوف موبايلك.. واتساب يوقف العمل على هذه الهواتف 24 أكتوبر

أعلنت شركة ميتا، الشركة المالكة لتطبيق واتساب، عن وقف العمل على التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.1 والإصدارات الأقدم منه، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023.

وأوضحت الشركة أن سبب اتخاذ هذا القرار هو التركيز على تطوير ميزات وخدمات جديدة للمستخدمين، بالإضافة إلى تحسين الأمان والأداء.

وتشمل الهواتف التي سيتوقف عمل واتساب عليها:

* نيكزس 7

* آيفون 5

* آيفون 5 سي

* أركوس 53 بلاتينيوم

* جراند إس فليكس زد تي إي

* جراند إكس كواد V987 زد تي إي

* إتش تي سي ديزاير 500

* هواوي التصاعدي د

* هواوي التصاعدي D1

* إتش تي سي وان

* سوني إكسبيريا زد

* إل جي أوبتيموس جي برو

* سامسونج جالاكسي نيكزس

* موتورولا درويد رازر

* سوني إكسبيريا S2

* موتورولا شووم

* سامسونج جالاكسي تاب 10.1

* آسوس Eee الوسادة محول

* أيسر آيكونيا تاب A5003

* إتش تي سي ديزاير اتش دي

* إل جي أوبتيموس 2X

* سوني إريكسون إكسبيريا آرك3