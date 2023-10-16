وزير الخارجية : مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه عقد مع وزيرة خارجية فرنسا جولة مباحثات منفردة وتم التأكيد على تكثيف مصر لاتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في قطاع غزة واحتواء الأزمة الراهنة.

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية، :" هناك حالة ملحة لدخول المساعدات على قطاع غزة ".

وأضاف سامح شكري:" شددت على رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو بالتهجير وأكدت على أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة".

وتابع سامح شكري:" اتفقنا على ضوررة مواصلة العمل للوقف الفوري للعنف والتصعيد والعودة لمسار التهدئة لتجنب انزلاق المنطقة في حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة المدنيين للخطر ".

واكمل شكري:" أكدت لها على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بأقامة دولتهم المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .