وزير الخارجية: حتى الآن لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفا يسمح بدخول المساعدات

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تسعى منذ بداية الأزمة في قطاع غزة لاستمرار عمل معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية ، وتم تجميع عدد كبير من المساعدات في العريش تمهيدا لدخولها على قطاع غزة .

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية، :" هناك حالة ملحة لدخول المساعدات على قطاع غزة ".

وأضاف سامح شكري:" حتى الآن لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفا يسمح بفتح المعبر من جانب غزة للسماح بدخول المساعدات ".

وتابع سامح شكري:" كل الأجهزة المصرية في معبر رفح من الجانب المصري على أتم الاستعداد لدخول المساعدات وخورج الأجانب ".

واكمل سامح شكري:" نأمل أن يكون هناك انفراجة في هذا الأمر ومنذ قليل تحدثت مع المبعوث الأممي لكن حتى الآن لا جديد في ها الشأن وما يحدث أمر خطير لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة".