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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تتزين بعلم فلسطين| صور

صدى البلد

وضعت نقابة الصحفيين في القاهرة، علم فلسطين الشقيقة، معلنة تضامنها الكامل لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مستهدفا المدنيين والأطفال والنساء.

نقابة الصحفيين تتزين بـ علم فلسطين

وتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الأول للجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

يقام المؤتمر  الواحدة ظهرًا بالقاعة المستديرة في الدور الثالث بالنقابة، ويتناول رصد اللجنة لتجاوزات وأكاذيب الإعلام الغربي خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة، وكذلك الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام الغربية، التي وثّقتها اللجنة منذ بداية الحرب.

الانحياز الغربي السافر

ويعرض المؤتمر تقرير اللجنة الأول، الذى يرصد الانحياز الغربي السافر، وانحياز وسائل الإعلام الغربية الفاضح في تغطيتها للحرب، والذى وصل لترويج قصص مزيفة، وتقديم وجهة نظر واحدة، وتجاهل أصل الصراع الفلسطيني، وغياب كل القواعد المهنية خلال التغطية.

وكانت نقابة الصحفيين قد دشّنت السبت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وقررت اللجنة نشر تقرير أسبوعي حول جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وترجمته وتوزيعه.
 

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