الإعلام العبري: آلاف الإسرائيليين غادروا المستوطنات الواقعة على الحدود اللبنانية

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، إن آلاف المستوطنين قد غادروا وحداتهم بالفعل من المستوطنات الواقعة على الحدود اللبنانية.

وأعلنت هيئة الطوارئ الإسرائيلية، تفعيل خطة إخلاء المستوطنات الواقعة على مسافة تصل إلى 2 كلم من الحدود اللبنانية والتي يسكنها أكثر من 28 ألف مستوطن.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فأن الخطة تتضمن نقل المستوطنين إلى دور ضيافة وفنادق مدعومة من الدولة.

وقالت القناة ال12 العبرية إنه تم تنفيذ الخطة بعد أيام عديدة من التوتر على الحدود الشمالية ووافق عليها وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت.

ووفقا للقناة فانه سيتم نقل سكان المستوطنات المشمولة إلى فنادق في منطقة إيلات والبحر الميت، والتي تم تحويلها لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال ومحيط غزة.