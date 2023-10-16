شبح لا يمكن رؤيته| الحارس الشخصي لـ محمد صلاح يتحدث عن أعماله الخيرية.. وهذه تفاصيل التبرع لأهل غزة

تصاعدت الانتقادات والجدل حول نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، في الأيام الأخيرة، بسبب القضية الفلسطينية في وقت كانت تشتعل فيه التوترات في المنطقة.

ولكن في لفتة إنسانية رائعة، أتخذ محمد صلاح الخروج تصرفا يؤكد على قيمه الإنسانية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني. فقد تبرع محمد صلاح بمبلغ مليون دولار لصالح الهلال الأحمر المصري لدعم الشعب الفلسطيني.



تفاصيل تبرع محمد صلاح للشعب الفلسطيني

وتضمنت تبرعات محمد صلاح مساهمات مالية كبيرة تم توجيهها بشكل عاجل لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف جوانب حياتهم.

مساعدة الجرحى وتوفير الرعاية الصحية

جزء كبير من التبرع تم توجيهه لدعم الجرحى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. حيث تم تقديم دعم مالي للمستشفيات والمرافق الطبية في غزة لضمان توفير الرعاية الصحية الكافية للمصابين.

دعم أهالي الشهداء

كما تم تقديم مساعدات مالية لأهالي الشهداء الذين فقدوا أحباءهم في الأحداث الأخيرة. وهذا التبرع يهدف إلى تقديم الدعم المادي لهؤلاء الأسر ومساعدتهم في التعامل مع صعوبات الحياة بعد فقدان أحبائهم.

تبرع بالدم للمصابين

ومن بين الجوانب الإنسانية لهذا التبرع هو دعم محمد صلاح لحملات التبرع بالدم لصالح المصابين. وهذا يأتي في سياق تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين.

الدعم النفسي والاجتماعي

بالإضافة إلى الجوانب المادية، يشمل التبرع أيضًا دعمًا نفسيًا واجتماعيًا للشعب الفلسطيني. يهدف هذا الدعم إلى مساعدة الأشقاء الفلسطينيين على التغلب على آثار الأزمات والصراعات التي يمرون بها.

محمد صلاح: قائد بمعنى الكلمة

وتعكس هذه الخطوة الإنسانية من محمد صلاح شخصيته القيادية وقيمه الإنسانية. فإنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها محمد صلاح على تصرف إنساني من هذا النوع. فقد أظهر صلاح في العديد من المرات رغبته في مساعدة الناس داخل مصر وخارجها.

ولا يتطلع محمد صلاح للإعلان عن هذه المبادرات الإنسانية أو الكشف عنها في وسائل الإعلام. فإنه يعتبر أن هذا هو واجبه كإنسان ورياضي نحو المجتمع والأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

صلاح شبح لا يمكن رؤيته



وصرّح كريم عبده الحارس الشخصي لمحمد صلاح، قائلاً: "محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم بارع، بل هو شخصية بارزة في وطنه مصر. إنه محبوب للغاية، ليس فقط بين جماهير نادي ليفربول، ولكن أيضًا بسبب إسهاماته الكبيرة على أرض الملعب ودوره المجتمعي الملهم".

وأضاف كريم عبده: "صلاح شبح لا يمكن رؤيته وعندما فاز محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا، كانت ذلك اللحظة استثنائية في حياته وفي حياة الجماهير المصرية. كان الوقت مثيرًا للغاية. كنت متواجدًا إلى جانبه، ولكنه حصل على إجازة لبضعة أيام إضافية. خلال تلك الإجازة، ذهب إلى مسقط رأسه في مصر لأداء صلاة عيد الفطر. وهناك، تجمعت آلاف الجماهير للترحيب به والتقاط الصور معه. الجميع كان يصطف أمام منزله، وكأنها نهائي كأس العالم. إن هذه اللحظة كانت استثنائية ولا تُنسى".

تفاعل الجمهور

بالرغم من هذا الإجراء الإنساني الرائع من محمد صلاح، إلا أن البعض عبر عن استمرار غضبهم من تجاهله للقضية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي. وهذا يظهر أهمية التواصل والتعبير عن الدعم علنًا في مثل هذه القضايا الإنسانية.

خسارة محمد صلاح لمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي

وبعد غيابه عن المشهد الأخير في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، قرر بعض محبي محمد صلاح إلغاء متابعته له على منصات التواصل الاجتماعي. هذا القرار جاء كتعبير عن استيائهم من عدم تعبيره عن دعم القضية الفلسطينية.

وللأسف، فقد خسر محمد صلاح أكثر من مليون متابع في أقل من 24 ساعة. هذا يظهر تأثير قرارات الشخصيات العامة والرياضية على جماهيرهم ومتابعيهم.

عمرو أديب يثني على محمد صلاح

وأشاد الإعلامي عمرو أديب بتصرف محمد صلاح قائلًا: "هو في حد بيحب محمد صلاح قدي، الآن ابن مصر ضد الكسر محمد صلاح لا ينام وضميره بياكله وتبرع للهلال الأحمر المصري لأهالي فلسطين". ويشير عمرو أديب إلى شخصية محمد صلاح النقية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

ويتواجد صلاح حاليًا في معسكر منتخب مصر بالإمارات، استعدادا لمواجهة الجزائر، اليوم الإثنين، ضمن خطة إعداد الفراعنة لتصفيات كأس العالم 2026 وأمم إفريقيا 2024.





وتعكس هذه الخطوة الإنسانية من محمد صلاح التزامه تجاه القضايا الإنسانية والتضامن مع الشعوب في الأوقات الصعبة. إنها ليست مجرد لاعب كرة القدم، بل هو قائد بمعنى الكلمة يستخدم مكانته لمساعدة الآخرين. وعلى الرغم من تقديمه لهذا التبرع بصمت، إلا أنه أثبت أن الإنسانية تأتي دائمًا في المقدمة.