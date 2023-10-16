دينا عبد الله : ليالي الحلمية 6 ليس له علاقة بالعمل الأصلي |خاص

كشف الفنانة دينا عبد الله عن رأيها فى الجزء السادس والأخير من مسلسل “ ليالي الحلمية ”، الذى تم إنتاجه بعد وفاة المخرج إسماعيل عبد الحافظ والكاتب أسامة أنور عكاشة.

وقالت دينا عبد الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : البعض شعر أن الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية ليس بنفس روح الأجزاء الأخرى، وهذا حقيقي، فقد وافقت على المشاركة فى هذا الجزء حتي لا تقوم ممثلة أخرى بتقديم الدور ويشعر المشاهد بالتشتت.

واستكملت دينا عبد الله : الجزء السادس من مسلسل ليالي الحملية كان خارج هوية الأجزاء الأخرى ، حتى أن هناك خطوطا رئيسية فى دور لم تكن موجودة، مثل شخصية والدتي فى العمل، وهو الدور الذى لعبته فى الأجزاء السابقة الفنانة لوسي.

وأضافت دينا عبد الله : لو كان عمل آخر لكنت اعتذرت عنه ، ولكني قدمت هذا الدور حتي لا تأتي ممثلة أخرى تستثمر نجاح شخصية فاتن، وبالرغم من ذلك فقد كانت الشخصية فى هذا الجزء مميزة، وتحمل العديد من التغيرات ومنها انضامها إلى إحدى الجماعات الإسلامية وارتدائها النقاب.

وتتابع دينا عبد الله : فى النهاية لم أكن أشعر أن هذا هو مسلسل ليالي الحلمية، أو أن هذه هي شخصية فاتن التى قدمتها على مدار أجزاء سابقة.

دينا عبد الله تتذكر ليالي الحلمية :

وكشفت دينا عبد الله عن ذكرياتها مع الأجزاء الأولى من مسلسل “ليالي الحلمية” ، حيث أكدت أن المخرج إسماعيل عبد الحافظ كان يقوم بتصوير المشهد الواحد أكثر من مرة ، ويقوم بعمل مونتاج له ، بحيث يحصل على أفضل أداء لكل مشهد من كل تصوير.

وتابعت دينا عبد الله : التقيت بالمخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ ، أثناء تسجيلي حلقة معه ضمن برنامج حبيب الملايين، وحرص على أن ينصحني بالعودة إلى الفن من خلال عمل كبير ومهم، وتمنى أن يكون من خلاله، ولكن القدر لم يمهله.

مسلسل ليالي الحلمية :



يعد مسلسل ليالي الحلمية، من أهم الأعمال الدرامية فى تاريخ الدراما المصرية من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

المسلسل قدم التاريخ المصرى الحديث من زمن الملك فاروق وحتى أول التسعينيات في ستة أجزاء كان آخرها سنه 1995 ، ثم جاء الجزء السادس عام 2016 ولكن هذه المرة تولى تأليفه كل من أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين ، وكان الإخراج من نصيب مجدي أبو عميرة.

اعتذر عن الانضمام إلى الجزء السادس عدد من الفنانين منهم لوسي ومحسنة توفيق، والتي قامت بدورها بعد ذلك الفنانة سميرة عبد العزيز.

كما وافق عدد من الفنانين على المشاركة فى العمل ، ومنهم إلهام شاهين وهشام سليم وصفية العمري ودينا عبد الله ، كما انضم أبطال جدد إلى المسلسل ومنهم درة وكارمن سليمان.

وفاة ممدوح عبد العليم :

كان من المقرر أن يشارك الفنان ممدوح عبد العليم فى الجزء السادس من العمل، إلا أنه توفي قبل بداية التصوير، ما جعل الفنانة إلهام شاهين تشترط ان يتم حذف الدور، ولا يقوم ممثل آخر بلعب الشخصية بدلاً من الراحل ممدوح عبد العليم.

دينا عبد الله تتحدث:

وكشفت الفنانة دينا عبد الله ، عن العمل الذي تمنت المشاركة في بطولته خلال الفترة الماضية ، بعدما حظي بإعجابها ، وقامت بمتابعته.

وقالت دينا عبد الله ، في تصريحات خاصة سابقة لصدى البلد : أعجبت كثيرا بمسلسل أبر العروسة ، وقمت بمتابعة حلقاته كاملة، وتمنيت المشاركة في هذا العمل، لأنه يعبر عن الأسرة المصرية، ويشبه البيوت المصرية.

وقالت دينا عبد الله : حرصت على تهنئة مخرج العمل وقمت بالاتصال به، وأخبرته أنني كنت أتمنى المشاركة في هذا العمل، وتمنى هو الآخر لو كنت أجريت هذا الاتصال مبكرا، فكان حريصا علي أن أنضم إلى فريق العمل.

دينا عبد الله تعود لتقديم البرامج:

وتستعد الفنانة دينا عبد الله، إلى العودة لتقديم البرامج التليفزيونية بعد فترة من الغياب.

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة دينا عبد الله التحضير إلى برنامجها الجديد بعد الانتهاء من إجازتها الصيفية، حيث تضع الخطوط العريضة للبرنامج الذي سيكون في قالب اجتماعي.

دينا عبد الله قدمت عددا من البرامج الفنية والخدمية الناجحة، ومنها برنامج حبيب الملايين الذي استضافت فيه كبار النجوم أمثال عبد المنعم مدبولي، سعيد صالح، صباح، عزت العلايلي.

أهم أعمال دينا عبد الله :

قدمت دينا عبد الله العديد من الأفلام منها "بيت من رمال"، "أميرة حبي أنا"، "عالم عيال عيال"، "السلم الخلفي"، و"مايوه بنت الأسطى محمود"، وقدمت أكثر من 50 عملًا دراميًا يعد أهمهم دورها في “ليالي الحلمية” مع الراحل “إسماعيل عبد الحافظ”.، ثم دخلت مجال الإعلام.

وقدمت دينا عبد الله، العديد من البرامج المهمة منها "لسه الدنيا بخير"، وبرنامج "حبيب الملايين"، "طوق نجاة" الذى كان أول برنامج يهتم بتكريم النجوم في حياتهم.