معرض الطيران الإنساني يكرم رئيس لجنة COP27 السابق.. صور

كرم مدير منظمة الغذاء العالمي للأمم المتحدة الطيار كريم جميل رئيس لجنة COP27، خلال المؤتمر والمعرض العالمي الـ 15 للطيران الإنساني، الذي عقد في أسطنبول، وذلك تقديرًا لجهوده ممثلا عن الطيران المصري على مدار ثلاثة سنوات مع المنظمة، شارك خلالها بالخبرات في ورش العمل التي عقدت حول التنمية المستدامة والطيران الانساني.

وانعقد المؤتمر في اسطنبول، خلال منتصف أكتوبر الجاري، في تجمع يعد استثنائيًا لسلطات الطيران المدني والمنظمات الدولية والوكالات المعترف بها دوليا ومشغلي المطارات منتصف أكتوبر الجاري، متضمنا بين أيامه القمة البيئية للطيران الإنساني في يعد هذا الحدث بأن يكون تجمعًا استثنائيًا لسلطات الطيران المدني والمنظمات الدولية والوكالات المعترف بها دوليًا ومشغلي الطائرات،

المناولة الأرضية والمهنيون الملتزمون بتطوير مجال الطيران الإنساني.

ويعزز مؤتمر صوت الطيران الإنساني لهذا العام المناقشات الثاقبة والعروض التقديمية الجذابة والجلسات التفاعلية التي تركز على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات والتقنيات الناشئة في هذا المجال.

وشهد معرض الطيران الإنساني، على مدار السنوات الأخيرة، عقد ورش عمل عن كيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة وآليات خفض الانبعاثات التي من شأنها التأثير علي تغيير المناخ والتي تعوق حركة الطيران الإنساني وكيفية الوصول إلى الهدف طويل الأمد 2050 صفرية انبعاثات.

وتم خلال الجلسات، استعراض عرض تقديمي عن حرص قطاع الطيران المصري على العمل وفقا لمحورين أساسيين وهما تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر بالأخص الهدف الخامس، في ظل التحديات العديدة التي يواجهها العالم من التحديات التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة للطيران الإنساني.

وعقد على هامش المؤتمر أيضا، جلسة حوارية عن مقاييس حماية البيئة بمشاركة نائب المدير الاقليمي للايكاو ونائب الرئيس الأول للخطوط الجوية القطرية والمدير الاقليمي لشركة المحركات برات & ويتني، ويعمل المؤتمر منذ إنشائه في عام 2009 كمنصة للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار مما يمهد الطريق لمبادرات جديدة للسلامة وشراكات مبتكرة وزيادة الكفاءة في المجال الإنساني، حيث يناقش العمليات الجوية من خلال تعاون أفضل بين الشركاء.