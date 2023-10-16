وزير الصحة: مستعدون لتقديم الدعم داخل الأراضي الفلسطينية فور السماح بالممر الإنساني

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها سواء المجتمع المدني أو الحكومي على استعداد لتقديم الدعم داخل الأراضي الفلسطينية عند صدور القرار بالسماح بالممر الإنساني لدخول قطاع غزة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بشمال سيناء: “في الوقت الحالي نحن نستقبل الحالات الحرجة، ولدينا جميع الاستعدادات لاستقبال الحالات الأخرى”.



وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة: "لدينا سيناريوهات لحالات المخ والأعصاب والعظام والحروق وكافة الحالات التي تنتج عن هذا النوع من الأحداث اللتي يشهدها القطاع.. لكن الان سابق لأوانه أن يكون لدينا أي قرار بالمساعدة داخل الأراضي الفلسطينية".

