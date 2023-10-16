مدبولي يشهد توقيع اتفاق إطاري بشأن تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الإثنين، مراسم توقيع اتفاق إطاري بين الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة؛ بشأن مشروع تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، وذلك على هامش حضور فعاليات الدورة الثالثة لـ " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، نيابةُ عن فخامة الرئيس.

وشهد توقيع الاتفاق الإطاري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور تشينج زنج، رئيس مجلس ادارة شركة CSCEC الصينية.



ووقع الاتفاق كل من المهندس يحيى زكريا، ممثل الشركة القابضة لمصر للطيران، وتشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة. ويستهدف ذلك الاتفاق الإطاري تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، في إطار ما تمتلكه الشركة الصينية من خبرات.