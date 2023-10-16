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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي لرئيس شركة CSCEC : نأمل في الانتهاء من مشروع أبراج العلمين الجديدة

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مسئولي الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة CSCEC، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وجانغ شيويه شيوان، رئيس مجلس ادارة مجموعة CSCEC الصينية، وعدد من ممثلي الشركة.

وفي مُستهل اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتلك المقابلة، مؤكدًا تميُز أعمال الشركة فى مجال الانشاءات وتطلعنا للانطلاق كذلك في مشروعات قطاع الطيران المدني.

وقال "مدبولي": نأمل في الانتهاء من مشروع أبراج العلمين الجديدة الذى تتولى الشركة تنفيذه في أسرع وقت، حيث عُقدت مراسم توقيع عقد إنشاء أبراج مدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير 2021.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني المشروعات ذات الصلة بتطوير مطار القاهرة الدولي، وتطوير مطار الغردقة، وإنشاء هنجر لصيانة الطائرات، والتي تم توقيع اتفاقيات إطارية بشأنها اليوم مع الشركة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية عن شكره على ثقة مصر في الشركة الصينية من حيث إسنادها مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية، الذي يعد من أفضل المشروعات في الشرق الأوسط، مستعرضا التقدم الذى أحرزته الشركة فى هذا المشروع، ومؤكدًا أنها ستبذل قصارى جهدها لخدمة مصر فى مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أنه زار مشروع الأبراج الصينية "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الادارية الجديدة منذ أيام، وتابع ما يتم من جهود ليكون هذا المشروع أيقونة للتعاون المصرى الصينى فى هذا القطاع.

 

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