الجنايني نائبا لرئيس بنك CIB

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، تعيين عمرو الجنايني، في منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.

قال بيان صادر عن البنك اليوم، إن البنك المركزي المصري قد وافق علي الطلب المقدم الجمعية العمومية بالبنك على تولى " الجنايني" لمهام نائب الرئيس التنفيذي .

ويحظى " الجنايني" بخبرات واسعة في العمل المصرفي تقترب من ٤ عقود تضمنت عددا من الوظائف و المواقع المختلفة فور تخرجه في كلية التجارة من جامعة القاهرة في 1985، ليبدأ عمله من بنك قناة السويس ليصل فيه لمنصب مدير أول غرفة المعاملات الدولية، رئيسا لغرفة المعاملات الدولية بالبنك المصري لتنمية الصادرات عام 1994 والانضمام البنك المصري المتحد كجزء من فريق الإدارة الجديد المكلف بتطوير البنك شاغلاً منصب مدير عام قطاع سوق المال والمراسلين.



والتحق بالبنك المصري الامريكي سابقا " التجاري الدولي CIB" في 2004، كمدير عاما ورئيسا لقطاع المؤسسات المالية.



نظرا لخبرات "الجنايني" وتطور علاقته القوية في السوق المالي على الصعيدين المحلى والإقليمي يتم صعوده ليحصل على شهادة خبير ائتمان معتمد من بنك جيه بى مورجان تشيس بلندن عام 2005.



وتم تكليفه من قِبل الإدارة العليا بالبنك التجاري الدولي عام 2010 بتأسيس إدارة العلاقات المؤسسية.



ومنذ عام 2017 وحتى الأن يشغل منصب الرئيس التنفيذي – القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، بما يتطلبه هذا الدور من قيادة وتوجيه، عمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى بما يتماشى مع سياسة البنك وخططه ورؤيته.



كما تم اختياره كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في العديد من الشركات الكبرى في مصر في مجالات الطيران والخدمات المالية والاتصالات، و انتخابه للعمل في مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لخمس جولات انتخابية متتالية منذ عام 2005 حتى عام 2021.

ويعد " الجنايني" أول مصري وأصغر من شغل منصب رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) ومقره بيروت ويحتفظ بمنصب الرئيس الشرفي له، وكان أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذي لاتحاد الأسواق المالية الدولي ومقره باريس وهو أيضا مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية، كما ظل رئيسا شرفيا لها.

