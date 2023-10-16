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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصطفاف معدات الوحدات المحلية بإهناسيا ضمن خطة بنى سويف استعدادًا للشتاء

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

 زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،مركز اهناسيا،لمتابعة جاهزية  الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موسم الشتاء ومواجهة مخاطر السيول والأمطار ،وفي إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع الأزمات المحتملة  والمواقف الطارئة.

وتفقد السكرتير العام المساعد، اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية والمجالس القروية، للوقوف على جاهزية واستعداد تلك المعدات والتي تشمل :سيارات النقل الثقيل،اللوادر والإنقاذ السريع  الأوناش والقلابات وغيرها من المعدات  اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو  المحتملة، وذلك في حضور ناصر سيف رئيس المدينة ، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة،المهندسة نرمين إميل مديرة الحملة الميكانيكية بالديوان العام،ونواب رئيس المدينة، ومسؤولى الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

 

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وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بالمتابعة المستمرة لكافة المعدات الحملات الميكانيكية  بالوحدات المحلية ، للوقوف على جاهزيتها  والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة، للتدخل السريع  والتعامل بإيجابية حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها ،واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسبين.

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