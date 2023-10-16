عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يُهنئ الأعضاء الجدد مجلس النقابة الفرعية للأطباء

محافظ بني سويف ومجلس
محافظ بني سويف ومجلس ادارة نقابة الاطباء الجديد

التقى الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، بمكتبه، وفداً من فرع مجلس النقابة الفرعية  للأطباء " بالتشكيل الجديد بعد فوزها في الانتخابات مؤخرأ " ، حيث حضر  الدكتور  عماد البنا نقيب الأطباء " الجديد " ،وأعضاء النقابة : الدكتور أيمن عبد الباسط ، الدكتور صفوت عبدالغفار، ، الدكتور عمرو نادي، والدكتور أيمن هنداوي ، وذلك لبحث تعظيم أوجه التعاون في عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالقطاع الصحي.


رحب المحافظ  بأعضاء النقابة الجدد ، مهنئا فوز قائمتهم في الانتخابات الأخيرة التي أجريت منذ أيام، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحي وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكافة أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

 

 

وبدورهم أعرب أعضاء النقابة وفي مقدمتهم النقيب " د. عماد البنا "  عن تقديرهم الكبير لمحافظ بني سويف على حرصه على دعم أُطر وآليات التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني بمختلف أشكاله واهتماماته الخدمية والتنموية ، مؤكدين تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين القطاع الصحي، مؤكدين على المسؤولية المجتمعية تجاه كل القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين فى مقدمة وأولويات أجندة العمل للنقابات التي تمثل الذراع المجتمعية الذي يسهم ويدفع بجهود الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تدشين مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات بتعليم بني سويف للعام الثاني على التوالي

محافظ بني سويف: متابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية لمحاربة الغلاء

وهنأ أعضاء النقابة محافظ بني سويف بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، متمنيين لمصرنا الغالية التقدم والرخاء والعبور من كل الأزمات والتحديات لبر الأمان فى ظل تضافر كل الجهود الحكومية والمجتمعية يداً واحدة وصفاً واحداً خلف قيادته السياسية الحكيمة.

 

كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع الصحي والمشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع ، وكذلك الإجراءات المنفذة حيال سد العجز فى الأطباء ببعض المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك مناقشة الجهود المشتركة لدعم المستشفيات ببعض التخصصات النوعية وما يلزم ذلك من توفير الأطباء الاستشاريين والأجهزة الطبية الحديثة.

 

يذكر أنه قد أجريت الانتخابات  "الجمعة الماضية " بمقر نقابة الأطباء ببنى سويف ، والتي أسفرت عن فوز  قائمة" البناء"ونافس بها على مقعد النقيب الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى، واثنين على مقعد فوق السن هم: الدكتور أيمن عبدالباسط، والدكتور صفوت عبد الغفار، واثنين على مقعد تحت السن وهما الدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادى.

بني سويف رئيس عبد الفتاح السيسي غنيم محافظ بنى سويف لمحافظ بني سويف محافظ بني سويف والمجتمع المدني ني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

الرئيس الإيراني: الوضع في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

بعد تفاعلها مع إسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يطمئن على توافر المنتجات خلال تفقده للمعرض الدائم لبيع السلع الأساسية والتموينية

ترشيحاتنا

الخارجية الروسية: إسرائيل تقوم بعمليات عشوائية.. وسكان غزة في حالة كارثية

تهجير قسري.. تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان هذه المناطق في غزة بالإجلاء

إسرائيل: زيارة الرئيس الأمريكي تكتسب أهمية استراتيجية.. وحزب الله يحاول صرف انتباهنا

أحمد موسى: الإعلام الغربي يعادي القضية الفلسطينية ويدعم الكيان الصهيوني

حمدي فتحي يسجل الهدف الأول لمصر في مرمى الجزائر

بكاء مراسلة لحظة وصول جثمان صغير إلى المستشفى بقطاع غزة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكي يتلقي مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما القصة؟

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

فيديو

احجزوا لي مكان جنبكم.. بعد 23 عاما على استشهاد ابنه والد محمد الدرة يودع أشقاءه

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ