محافظ بني سويف يُهنئ الأعضاء الجدد مجلس النقابة الفرعية للأطباء

التقى الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، بمكتبه، وفداً من فرع مجلس النقابة الفرعية للأطباء " بالتشكيل الجديد بعد فوزها في الانتخابات مؤخرأ " ، حيث حضر الدكتور عماد البنا نقيب الأطباء " الجديد " ،وأعضاء النقابة : الدكتور أيمن عبد الباسط ، الدكتور صفوت عبدالغفار، ، الدكتور عمرو نادي، والدكتور أيمن هنداوي ، وذلك لبحث تعظيم أوجه التعاون في عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالقطاع الصحي.



رحب المحافظ بأعضاء النقابة الجدد ، مهنئا فوز قائمتهم في الانتخابات الأخيرة التي أجريت منذ أيام، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحي وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكافة أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وبدورهم أعرب أعضاء النقابة وفي مقدمتهم النقيب " د. عماد البنا " عن تقديرهم الكبير لمحافظ بني سويف على حرصه على دعم أُطر وآليات التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني بمختلف أشكاله واهتماماته الخدمية والتنموية ، مؤكدين تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين القطاع الصحي، مؤكدين على المسؤولية المجتمعية تجاه كل القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين فى مقدمة وأولويات أجندة العمل للنقابات التي تمثل الذراع المجتمعية الذي يسهم ويدفع بجهود الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وهنأ أعضاء النقابة محافظ بني سويف بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، متمنيين لمصرنا الغالية التقدم والرخاء والعبور من كل الأزمات والتحديات لبر الأمان فى ظل تضافر كل الجهود الحكومية والمجتمعية يداً واحدة وصفاً واحداً خلف قيادته السياسية الحكيمة.

كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع الصحي والمشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع ، وكذلك الإجراءات المنفذة حيال سد العجز فى الأطباء ببعض المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك مناقشة الجهود المشتركة لدعم المستشفيات ببعض التخصصات النوعية وما يلزم ذلك من توفير الأطباء الاستشاريين والأجهزة الطبية الحديثة.

يذكر أنه قد أجريت الانتخابات "الجمعة الماضية " بمقر نقابة الأطباء ببنى سويف ، والتي أسفرت عن فوز قائمة" البناء"ونافس بها على مقعد النقيب الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى، واثنين على مقعد فوق السن هم: الدكتور أيمن عبدالباسط، والدكتور صفوت عبد الغفار، واثنين على مقعد تحت السن وهما الدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادى.