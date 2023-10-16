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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتابع الموقف التنفيذي للانتهاء من الإنشاءات الجديدة بكليتي الطب والأسنان

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمـد القاصد رئيس جامعة المنوفيـة اليوم  إجتماعا لمتابعة  الموقف التنفيذي لإنشاءات المجمع الطبي بحضور اللواء سامح يوسف مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومندوبي الشركات المنفذة.

 

 كما حضر اللقاء الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور صلاح حجازي عميد كليه طب الأسنان والدكتور أحمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ومدير عام  الإدارة الهندسية بالجامعة .

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وأكد رئيس الجامعة أنه تم الإتفاق على الانتهاء من جميع الإنشاءات في نهايه شهر مايو ٢٠٢٤ ، استعدادا  إلي  إضافة هذه المنشآت إلي الوحدات الخدمية بالمستشفيات الجامعية وكلية طب الأسنان .


كما سيتم الإنتهاء من تجهيز مستشفى  طب الأسنان بسعه 150 كرسي  إلي جانب الإنتهاء من تجهيز   مبنى العيادات الخارجية بكلية الطب ويضم نحو 75 عيادة خارجيه تضم كل التخصصات الطبية  .بالاضافه إلى تخصيص الدور الأخير ليكون مركزا للقياس والتقويم بالجامعه بطاقة استعابية  تصل إلى 1500 طالب مجهزة بأجهزة حاسب آلي لإجراء الإمتحانات الإلكترونية .

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