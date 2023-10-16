رئيس جامعة المنوفية يتابع الموقف التنفيذي للانتهاء من الإنشاءات الجديدة بكليتي الطب والأسنان

عقد الدكتور أحمـد القاصد رئيس جامعة المنوفيـة اليوم إجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاءات المجمع الطبي بحضور اللواء سامح يوسف مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومندوبي الشركات المنفذة.

كما حضر اللقاء الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور صلاح حجازي عميد كليه طب الأسنان والدكتور أحمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ومدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة .

وأكد رئيس الجامعة أنه تم الإتفاق على الانتهاء من جميع الإنشاءات في نهايه شهر مايو ٢٠٢٤ ، استعدادا إلي إضافة هذه المنشآت إلي الوحدات الخدمية بالمستشفيات الجامعية وكلية طب الأسنان .



كما سيتم الإنتهاء من تجهيز مستشفى طب الأسنان بسعه 150 كرسي إلي جانب الإنتهاء من تجهيز مبنى العيادات الخارجية بكلية الطب ويضم نحو 75 عيادة خارجيه تضم كل التخصصات الطبية .بالاضافه إلى تخصيص الدور الأخير ليكون مركزا للقياس والتقويم بالجامعه بطاقة استعابية تصل إلى 1500 طالب مجهزة بأجهزة حاسب آلي لإجراء الإمتحانات الإلكترونية .