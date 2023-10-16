ديانج ينتظم في مران الأهلي

انتظم أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

ووصل ديانج إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أداء مباراة منتخب بلاده أمام السعودية ضمن الأجندة ‏الدولية.‏

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب قبل انطلاق المران، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الجيم لخوض فقرات بدنية، ‏وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏