ديانج ينتظم في مران الأهلي

انتظم أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
ووصل ديانج إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أداء مباراة منتخب بلاده أمام السعودية ضمن الأجندة الدولية.
وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب قبل انطلاق المران، قبل أن ينتقل اللاعبون إلى الجيم لخوض فقرات بدنية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.