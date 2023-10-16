420 ألف جنيه.. إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة بمطار سوهاج الدولي

أحبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دولة الإمارات، حيث اشتبه أبو زيد خلف، رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب مصري الجنسية.

وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص تبين وجود أجسام متماثلة متعددة وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 7 هواتف محمولة ماركة Iphon15 pro max مخبأة بحقائب الراكب في أماكن يصعب الوصول إليها، وقدرت القيمة للأغراض الجمركية المُستحقة بمبلغ 420 ألف جنيه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة الجمارك بمطار سوهاج الدولي، مفادها احباط رجال الجمارك لمحاولة تهريب هواتف محمولة بمبلغ مالي قدره 420 ألف جنيه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المُختصة التحقيقات.