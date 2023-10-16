مراسل صدى البلد: 560 أمريكيًا يتواجدون في معبر رفح ينتظرون العبور

كشف محمد أبوشنب، مراسل صدى البلد، آخر المستجدات بمعبر رفح قائلا:" المساعدات من الدول العربية وصلت العريش حيث ارسلت قطر طائرتين محملتين بالمساعدات لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو شنب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدي البلد”،:" التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم أكبر قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي علي قطاع غزة.

ونوه إلي أن الشاحنات جاهزة للدخول إلي قطاع غزة، معقبا:"وزير الصحة قام بزيارة تفقدية لمستشفيات شمال سيناء للتأكد من استعدادها لاستقبال المصابين من قطاع غزة، لافتا إلي أن قافلة مساعدات حزب حماة الوطن وصلت إلي مدينة العريش.

أخيرًا، ذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور إسرائيل في نهاية الأسبوع الجاري، وأن هناك 560 أمريكيًا يتواجدون في معبر رفح من الجانب الفلسطيني ينتظرون دعمًا لعبورهم.