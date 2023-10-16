برلمانية: ما يحدث في فلسطين مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على البيان الذي ألقاه رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة فيما يخص القضية الفلسطينية حيث أدان البرلمان المصري لما يحدث من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وأضافت "محروس" : قائلة كما نري أن مصر لا تفوت فرصة إلا وتعلن عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني فهذه لم تكن قضية فلسطين فقط بل قضية عربية قومية وإنسانية من الدرجة الأولي ومصر لها مواقف تاريخية في دعم القضية الفلسطينية، لافتة إلي أن بيان البرلمان المصري اليوم ما هو إلا مرآة عاكسة لموقف الدولة المصرية والشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية الذي يجرم أفعال الإسرائيليين.

ونوهت، رئيس لجنة بناء السلام البرلمان الدولي للسلام والتسامح، في تصريحات اليوم، إلى أن ما يحدث يعتبر مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية ومصر تبذل قصارى جهدها للوصول إلي طريقة للسلام حتى لا نخسر أرواح أخرى من أشقائنا في فلسطين ؛ وعن الأمن القومي المصري.

واختتمت عضو التنسيقية مرثا محروس، حديثها، قائلة : الأمن القومي المصري خط أحمر لايمكن المساس به وموقف مصر وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وحاسمة لعدم نزوح أهالي غزة لسيناء والأهم حاليا هو دخول المساعدات لغزة وتوقف الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.