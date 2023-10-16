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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الخارجية الأسبق لـ قصواء الخلالي: انحياز الإعلام الغربي حول فلسطين يجابه الحقيقة

السفير محمد كامل
السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن الإعلام الغربي، خاصة المرئي منه، به انحياز كبير للغاية في الفترة الماضية، وهو انحياز يجابه الحقيقة أو يأخذ جزءاً صغيراً من الحقيقة ثم يقلبه إلى الجهة المضادة.

وأضاف "عمرو"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أصدقاء له في الولايات المتحدة اتصلوا به على مدار الأيام الماضية، واستنكروا ما يرونه على قنوات التلفزيون في أمريكا.

وأوضح أن الخسائر المدنية والأطفال وتدمير البنية التحتية في غزة لا مبرر له، فإذا كانت إسرائيل تريد محاربة حماس، فحماس ليست على الأرض، ولكن من على الأرض هم المدنيون، بينما حماس لها أماكنها ومخابئها.

ولفت أن مصر في مثل هذه الأزمات الكبيرة في المنطقة يكون الأعين صوبها، فمصر لها وزنها الجغرافي والسكاني والتاريخي، وتاريخ مصر على مدار الحروب التي خاضتها في أربعينيات القرن الماضي لم تكن من أجل مصر فقط، ولكن من أجل الأمة العربية ككل وعن القضية الفلسطينية خاصة.

 

https://fb.watch/nJejc69w61/?mibextid=9R9pXO

الإعلامية قصواء الخلالي القضية الفلسطينية برنامج في المساء مع قصواء وزير الخارجية الاسبق وزير الخارجية

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