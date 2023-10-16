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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك: فتوح هيمضي للنادي اللي يدفع 100 مليون

صدى البلد

أعلن الإعلامي سيف زاهر على موقف أحمد فتوح من تجديد تعاقده مع الزمالك في يناير .

وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية أن أحمد فتوح لدية 3 عروض من أندية مصرية هي الزمالك والأهلي وبيراميدز .

وأضاف "فتوح هيمضي للنادي اللي هيديله ١٠٠ مليون جنيه في عقده .. ٤٠ مليون جنيه عند التعاقد ٦٠ مليون على ٣ مواسم .. سبب ارتفاع طلبات اللاعب المالية هو انه مع نهاية الموسم الحالي سيكون لاعب فري ".

ينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في يناير المقبل، دون العودة إلى إدارة النادي.


وارتبط اسم أحمد فتوح بالانتقال للأهلي خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب أهمها أن يكون البديل الأنسب لعلي معلول الذي تخطى الـ33 عامًا.

أعلن عبدالواحد السيد، مدير الكرة في نادي الزمالك المصري، عن الشرط الوحيد الذي يجب تحقيقه لاستمرار الظهير الدولي الأيسر أحمد فتوح في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل وجود مفاوضات جادة مع إدارة الأهلي لانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق في صفقة مجانية بدءًا من الموسم الجديد.

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