الناس طوابير.. توزيع سكر بـ27 جنيها للكيلو بمجلس مدينة منوف في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمتابعة تنفيذ " مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية " ، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.



وفي مدينة منوف، تابع محمد العربي القائم بأعمال رئيس مركز ومدينه منوف بالتنسيق مع إدارة التموين بمنوف والرقابة التموينية توزيع سكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو بمجلس مدينة منوف ، في حضور نبيل هدهود رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين منوف ومحمد شقره والدكتورة إكرام الملاح مفتشي الرقابة التموينية.



أكد وحيد عبدربه، رئيس مدينة منوف، على ضرورة تلبية كافة احتياجات المواطنين ، و المبادرة تشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز "، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض " ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.



مبادرة خفض الأسعار

مبادرة خفض الأسعار

مبادرة خفض الأسعار

مبادرة خفض الأسعار

مبادرة خفض الأسعار