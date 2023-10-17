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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد سن الـ 50.. عادات تحافظ على صحة القلب| احرص عليها

كبار السن
كبار السن

بعد سن الـ 50، من المهم اتباع عادات صحية؛ للمحافظة على صحة القلب. 

وإليك بعض العادات المهمة التي يمكنك اعتمادها، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”. 

1. ممارسة النشاط البدني: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام. يوصى بممارسة التمارين القلبية المعتدلة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، أو التمارين الرياضية الشاقة لمدة 75 دقيقة في الأسبوع. تحدث مع الطبيب قبل بدء برنامج تمرين جديد للتأكد من أنه مناسب لحالتك الصحية.

2. الحفاظ على وزن صحي: حافظ على وزن مناسب وتجنب السمنة، حيث يرتبط الوزن الزائد بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. يمكنك تحقيق ذلك من خلال تناول وجبة متوازنة ومتنوعة ومنخفضة الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالألياف، وتجنب تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة والمعالجة.

3. تناول نظام غذائي صحي: يمكنك اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل الأسماك الدهنية والدواجن والمكسرات والبقوليات. تجنب تناول الأطعمة العالية بالدهون المشبعة والكوليسترول، والتي يمكن أن تزيد من مخاطر أمراض القلب.

4. تجنب التدخين: إذا كنت مدخنًا، فالتوقف عن التدخين هو أمر حاسم لصحة القلب. التدخين يزيد من احتمالية تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، والتوقف عن التدخين يقلل من هذه المخاطر بشكل كبير.

5. الحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكولسترول المناسبة: تتبع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكولسترول في نطاق طبيعي. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مستويات الكولسترول، فمن المهم أن تتبع نصائح الطبيب وتتناول الأدوية الموصوفة إذا لزم الأمر.

6. إدارة التوتر: حاول التخفيف من التوتر والقلق من خلل التقنيات التي تساعد في إدارة التوتر مثل التأمل والاسترخاء العميق وممارسة التمارين اليوغا.

7. الحفاظ على صحة النوم: يحتاج الكبار إلى نوم جيد ومنتظم لصحة القلب. حاول الحصول على نوم كافٍ لمدة 7-8 ساعات في الليلة وتجنب الأنشطة المنشطة قبل النوم وتهيئة بيئة نوم مريحة وهادئة.

8. مراجعة الطبيب بانتظام: من المهم أن تخضع لفحوصات القلب الدورية وتتابع مع الطبيب بانتظام لمراقبة صحة القلب ومعالجة أي مشاكل صحية في وقت مبكر.

9. تجنب الإفراط في تناول الكحول: إذا كنت تشرب الكحول، تجنب الإفراط في تناوله. يوصى بتناول كمية معتدلة من الكحول، مثل كوب واحد من النبيذ في اليوم للنساء وحتى كوبين للرجال.

10. تناول الأدوية بانتظام: إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات الكولسترول، تأكد من أخذ الأدوية الموصوفة بانتظام ووفقًا لتعليمات الطبيب.

تذكر أنه من المهم استشارة الطبيب قبل اتباع أي تغييرات كبيرة في نمط الحياة أو النظام الغذائي، حيث يمكن أن يوفر لك الطبيب التوجيه المناسب والنصائح الشخصية بناءً على حالتك الصحية الفردية.

ارتفاع ضغط الدم اتباع نظام غذائي التمارين الرياضية الأطعمة الغنية بالألياف الأطعمة الغنية الأوعية الدموية الحفاظ على وزن صحي الرياضية الشاقة الحفاظ على صحة الحبوب الكاملة التوتر والقلق لقلب والأوعية الدموية لفواكه والخضروات ممارسة التمارين الرياضية ممارسة التمارين مستويات الكولسترول

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