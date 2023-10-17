خطفه في منزل مهجور.. ذئب بشري أمام القضاء هتك عرض طالب بالسلام

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة عامل هتك عرض طالب تحت تهديد بالسلام، حيث اختطف الطالب إلى داخل إحدى المنازل المهجورة والتعدي عليه جن.سيا.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "أ. ع." (28 عاما) إلى محكمة الجنايات؛ لأنه في يوم 1 يونيو الماضي خطف المجنى عليه (طالب) لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره بالإكراه، بأن أشهر في وجهه سلاحا أبيض؛ ما بث الرعب في نفسه وشل حركته، وتمكن من اقتياده إلى مكان بعيد عن أعين الناس بإحدى العقارات غير المأهولة بالسكان.

وأضاف أمر إحالة المتهم بهتك عرض طالب تحت تهديد السلاح بالسلام أن هذه الجنائية اقترنت بجناية أخرى، وهي هتك عرض المخطوف، بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرضه بالقوة والتهديد، بأن أشهر بوجهه سلاحا أبيض، وحسر عنه ملابسه.