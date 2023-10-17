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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أخبار الخدمات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر ومنها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

 

استقر سعر الدولار ببنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه.

 

ووصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، ثباتا عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

استقر سعر الدولار بالبنك الأهلي، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه.

 

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولى، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أعلي سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

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