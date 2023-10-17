سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

ينشر موقع “صدى البلد” أخبار الخدمات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر ومنها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

استقر سعر الدولار ببنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه.

ووصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، ثباتا عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار بالبنك الأهلي، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولى، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.