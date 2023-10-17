الدينار الكويتي بـ 99.4 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023؛ على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

وجاء متوسط سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري مستقرا منذ أكثر من 3 شهور على الأقل مقابل الجنيه.

دولار أمريكي 30.85

وحدة النقد الأوروبية-يورو 32.5221

جنيه إسترليني 37.3244

درهم الإمارات العربية 8.3846

دولار استرالي 19.3694

دينار بحريني 79.4717

دولار كندي 22.4962

فرنك سويسري 34.008

اليوان الصيني 4.222268

كرون دنماركي 4.360054

دينار أردني 42.7202

(100) - ين ياباني 20.5507

دينار كويتي 99.4566

كرون نرويجي 0 2.828

ريال عماني 78.0461

ريال قطري 8.0203

ريال سعودي 8.1952

كرون سويدي 2.820984