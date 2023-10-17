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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 99.4 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

صدى البلد

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023؛ على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

 

وجاء متوسط سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري مستقرا منذ أكثر من 3 شهور على الأقل مقابل الجنيه.

 

دولار أمريكي 30.85  

وحدة النقد الأوروبية-يورو 32.5221 

جنيه إسترليني 37.3244 

درهم الإمارات العربية 8.3846 

دولار استرالي 19.3694 

دينار بحريني 79.4717

دولار كندي 22.4962 

فرنك سويسري 34.008 

اليوان الصيني 4.222268

كرون دنماركي 4.360054

دينار أردني 42.7202 

(100) - ين ياباني 20.5507

دينار كويتي 99.4566 

كرون نرويجي 0 2.828 

ريال عماني 78.0461 

ريال قطري 8.0203 

ريال سعودي 8.1952 

كرون سويدي  2.820984

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء أسعار العملات العربية والاجنبية متوسط سعر الصرف الأجنبي دولار أمريكي أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

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