الدينار الكويتي بـ 99.4 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023؛ على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.
وجاء متوسط سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري مستقرا منذ أكثر من 3 شهور على الأقل مقابل الجنيه.
دولار أمريكي 30.85
وحدة النقد الأوروبية-يورو 32.5221
جنيه إسترليني 37.3244
درهم الإمارات العربية 8.3846
دولار استرالي 19.3694
دينار بحريني 79.4717
دولار كندي 22.4962
فرنك سويسري 34.008
اليوان الصيني 4.222268
كرون دنماركي 4.360054
دينار أردني 42.7202
(100) - ين ياباني 20.5507
دينار كويتي 99.4566
كرون نرويجي 0 2.828
ريال عماني 78.0461
ريال قطري 8.0203
ريال سعودي 8.1952
كرون سويدي 2.820984