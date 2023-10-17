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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خدوا جاكت معاكم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على تلك المحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

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وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بالأجواء الخريفية، ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية.


واضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لتساقط الأمطار على بعض المحافظات، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، متابعة: لا توجد أي فرص لتساقط الأمطار على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية.


واسترسلت: درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 29 درجة مئوية، ولذلك سيكون الطقس خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية 

ونوهت بأن درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح مع غياب أشعة الشمس، لتصل إلى 17 درجة مئوية، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح، ولكنها غير محملة بالأتربة.


واكدت على أن البحرين الأحمر والمتوسط مؤهلان لكافة أعمال الصيد والتنزه، محذرة من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام الماضية.

 

وناشدت بأصطحاب جاكت خفيف، وارتداء الملابس الخريفية الخفيفة، وذلك نتيجة انخفاض درجات الحرارة، خاصة في الصباح الباكر.

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