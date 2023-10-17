ظهرت الآن|رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم بـ8 محافظات

ظهرت الآن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني ، في 8 محافظات هي (كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، القليوبية، البحيرة، الاسكندرية، مطروح، والوادي الجديد).

ويمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني ، في محافظات (كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، القليوبية، البحيرة، الاسكندرية، مطروح، والوادي الجديد) من خلال الضغط على https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

وقرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، فتح باب التظلم من نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني ، لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات من اليوم الثاني لإعلان النتيجة ولمدة أسبوعين.

جدير بالذكر أنه ، في إطار ما تم تداوله بشأن "مسابقة 30 ألف معلم .. السنة الأولى"، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

وفي إطار مسابقة 30 ألف معلم ، نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

كما حرصت الوزارة على سرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الجهة المعنية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات الخاصة بـ مسابقة 30 ألف معلم ، محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

كما أوضحت الوزارة أنها بصدد البدء في اجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة في مسابقة 30 ألف معلم ، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وتناشد الوزارة كافة المعلمين المتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الاجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

ومن جانبه .. أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التريبة والتعليم والتعليم الفني ، بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد وهي المهنة السامية التي تسهم في تشكيل وعي وفكر ثروتنا من الموارد البشرية.



وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التريبة والتعليم والتعليم الفني ، على أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.



وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التريبة والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

جدير بالذكر أنه في إطار مسابقة 30 ألف معلم ، يمر المتقدمين بـ اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، يعقبها اجراء تدريبات اللياقة البدنية والذهنية ، ثم يتم الانتهاء من الاختبارات المقررة من قبل جهة سيادية ، وذلك في إطار الآليات التي تم تحديدها لانتقاء المعلمين الجدد.

مسوغات التعيين للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

- بطاقة الرقم القومي

-صحيفة الحالة الجنائية

-قرار المجلس الطبي

-شهادة ميلاد مميكنة

-أصل المؤهل الدراسي

-شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء

- إقرار الحالة الاجتماعية

-إقرار الذمة المالية

-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي

- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

-أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة (استمارة 105 - منحة 3 اشهر - استمارة 6 تأمين ومعاشات - طلب استخدام).