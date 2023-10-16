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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل بمنح فرصة جديدة للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم لاجتياز التدريبات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً أعلنت خلاله خبرا سارا للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات الخاصة بـ مسابقة 30 ألف معلم، محاولة أخرى لاجتياز التدريب.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها على أن الهدف من قرار منح فرصة ثانية لمن لم يجتازوا تدريبات مسابقة 30 ألف معلم، هو التأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة أخرى تكميلية، لاستكمال العدد المخصص للوزارة في مسابقة 30 ألف معلم، مشددة على أنه يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

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وزارة التعليم : إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تتم وفقا للقانون

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بشرى سارة لمن لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم

 اجتياز التدريبات شرطا أساسيا للتعاقد في مسابقة 30 ألف معلم

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار ما تم تداوله بشأن  مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى ، فإن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

 

وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بـ مسابقة 30 ألف معلم ، وتم التنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

 

تسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة ، أكد خلاله على ضرورة سرعة تسكين المعلمين الجدد النجاحين في مسابقة 30 ألف معلم ، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الجهة المعنية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية. 

 

تحذير عاجل من الشائعات التي تستهدف التشكيك في مسابقة 30 ألف معلم

 وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي لها اليوم ، كافة المعلمين المتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم، من الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الشائعات تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في  مسابقة 30 ألف معلم التي تتم في إطار من الإجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

 

وزير التعليم يوقع قرارات التعاقد مع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وكان قد وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وسبق و أن أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، ليتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

 

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة القاهرة

 

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في بيان رسمي لها، أنه تم فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم لإعلان أسماء الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، واختيار إدارة التسكين للمقبولين ، ثم طباعة الإخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الإخطار لاستلام خطاب التسكين.

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على ضرورة الدخول على رابط  نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم من خلال الضغط على  https://generaltansikcairomoe.com/  ، ثم الضغط على ايقونة الـ 30 ألف معلم ، ثم إدخال الرقم القومي للمعلم المساعد ، ثم الضغط على تسجيل الدخول .

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة الجيزة

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، الخاصة بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة (معلم فصل / رياض أطفال ) .

وقال بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن  نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، من خلال رابط  نتيجة مسابقة 30 ألف معلم الذي يمكن الدخول عليه الآن من عبر الضغط على : https://www.gizaedu.net/asp/teacher/Mainsrch.asp 

 

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، على أن يتم تقديم التظلمات في الإدارات التعليمية ، لمن لم يرد اسمه فى  نتيجة مسابقة 30 ألف معلم المعلنة على رابط  نتيجة مسابقة 30 ألف معلم السابق ذكره .

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة الجيزة 

مسوغات التعيين للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

- بطاقة الرقم القومي
-صحيفة الحالة الجنائية
-قرار المجلس الطبي
-شهادة ميلاد مميكنة
-أصل المؤهل الدراسي
-شهادة تأدية الخدمة العامة او الاعفاء 
- إقرار الحالة الاجتماعية
-إقرار الذمة المالية
-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي 
- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
-أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة (استمارة 105 - منحة 3 اشهر - استمارة 6 تأمين ومعاشات - طلب استخدام).

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